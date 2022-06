“DJ Show” premia gli storici disk jockey: musica in vinile anni '80 e '90 e tanti ospiti

I dj più importanti della Campania, che hanno fatto storia nelle discoteche negli anni ’70,’80 e ’90, riuniti in una serata all’insegna della musica. Si chiama “Dj Show” l’evento (con la direzione artistica di Loris Capasso) che sabato 2 luglio a partire dalle 21 ospiterà il Capri Beach di Pozzuoli. Il mondo della disco-music campana si riunisce per scratchare sui vinili in una serata condotta da Mary Boccia e Ciro Tumolillo (ideatore dell'evento). Al mixer si alterneranno, tra gli altri, nomi noti come: Giancarlo Cavallo, Tony Rocco, Ciro Avola, Fernando Opera, Daniele Tozzi, Roberto Natale, Genny Guida, King Antony Palmieri. Ospiti della serata: Tony Cercola, Enzo Fischetti, Lucia Cassini, Romeo Barbaro, Alan De Luca.

Tanti riconoscimenti poi ai migliori disc jockey degli anni ’70,’80 ancora in attività. Dino Piacenti di "We can dance" sarà premiato per la trasmissione più longeva nel trentennale dalla sua nascita. Riconoscimenti alla memoria anche a Genny Rocco e Alfonso Russo. Saranno premiati, tra gli altri, anche Enzo Soulfingers Rizzo, Fabio Russo, Gabriella Pugno, Salvatore Sasà Capobianco, Carmine Martino, Paolo Iorio, Franco Capasso e Club Economy. Presenti NanoTV, Radio RCN Live e le telecamere di We Can Dance.