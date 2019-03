Dodi Battaglia, alla Mooks firmacopie di «Perle»

Lunedì 18 Marzo 2019, 18:59

Mercoledì 20 marzo alle ore 18, Dodi Battaglia sarà ospite presso il Mondadori bookstore di piazza Vanvitelli per il firma copie del suo nuovo album Perle, il disco live del tour che negli ultimi mesi lo sta portando su e giù per l’Italia. L’album contiene anche un brano inedito firmato dall’amico e collega scomparso Giorgio Faletti, un singolo intenso ma allo stesso tempo delicato a cui l’ex chitarrista dei Pooh ha lavorato per mesi. Tutti coloro che acquisteranno il cd Perle presso il Mondadori Bookstore riceveranno il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Dodi Battaglia.Dopo il successo della prima parte di “Perle – Mondi senza età”, Dodi Battaglia ha deciso di accogliere le richieste dei fan e di registrare il live del tour! In questi concerti, Dodi Battaglia, chitarrista stimato a livello internazionale, sempre pronto a salire sui palchi per regalare nuove emozioni ai suoi tanti fan, presenta live quelle canzoni dei Pooh che non venivano proposte spesso dal vivo, quelle “perle” che sono rimaste nei cuori delle persone per anni.Ma le sorprese non finiscono qui, infatti il disco live del tour conterrà anche “un’altra perla”, un brano inedito firmato dall’amico e collega scomparso Giorgio Faletti, un singolo intenso ma allo stesso tempo delicato a cui Dodi Battaglia ha lavorato per mesi.«L'anno che si è appena concluso è stato ricco di soddisfazioni e di progetti che hanno trovato la loro realizzazione: fil rouge è stato il costante contatto con il pubblico, un dialogo che non si è mai interrotto e destinato a proseguire anche nel 2019. Proprio per il mio pubblico sto portando nei teatri "Perle - Mondi senza età", una tournée che sta trovando grande riscontro e suscitando emozione. Ma è insito nel mio carattere il non adagiarmi sugli allori ed anche questo 2019 vedrà nuovi progetti ed iniziative, all' insegna di quella musica che da sempre motiva ogni mio gesto» racconta Dodi Battaglia.