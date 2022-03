«Doje Parole», il brano di Monica Sarnelli e Roberta Tondelli: inno alla serenità umana

Viene pubblicato oggi dalla label partenopea R.T. Project “Doje Parole” il nuovo singolo delle voci di Napoli Roberta Tondelli e Monica Sarnelli. Due artiste che da anni rappresentano con eleganza la nuova scena pop partenopea. Con “Doje Parole” l'inedito duo rende omaggio all'amore e alla serenità umana mentre sullo sfondo c'è Napoli. La città dalle mille contraddizioni che è capace di far cambiare positivamente umore anche nei momenti più difficili della vita lasciando intravedere la felicità e il riscatto. “Doje Parole” è scritta e prodotta artisticamente da Mauro Spenillo, con il fratello Antonio; cioè l'artefice del successo internazionale “Abbracciame”.

Il co-autore del brano, interpretato da Andrea Sannino, e che ad oggi ha raggiunto oltre cinquanta milioni di views su Youtube; torna sulle scene nazionali con un brano che si candida ad essere la nuova canzone che rappresenta il sentimento napoletano. La lunga carriera musicale di Roberta Tondelli inizia nel '97 ed è costellata da importanti partecipazioni al Festival di Napoli e al Festival di Castrocaro nonché da preziose collaborazioni artistiche. Negli ultimi anni ha pubblicato un Ep di cinque brani dal titolo “Canterò... per chi mi vuole ascoltare”, con inediti e omaggi a grandi autori, come Eduardo De Crescenzo ed Enzo Avitabile, suonati magistralmente da musicisti come Alfredo Golino, Roberto D'Aquino, Pippo Seno, Mauro Spenillo, Sasà Piedepalumbo.

A seguire ha rilasciato i singoli “Na canzuncella doce doce” - cover di Renato Carosone -, “Voglia di uscire” e il più recente “Sienteme” una canzone - prodotta anche per il mercato spagnolo - per supportare l'associazione Teniamoci per mano dedita ai progetti di clownterapia per bambini che l’artista pratica in prima persona.

Il percorso artistico di Monica Sarnelli è legato alla soap televisiva di Rai 3 “Un posto al sole” per la quale interpreta - da ben venticinque anni, un vero record - la sigla ma la cantante napoletana vanta la pubblicazione di sette album - per la quasi totalità prodotti da Gigi De Rienzo, collaboratore storico di Pino Daniele -, due raccolte antologiche e collaborazioni illustri con Edoardo Bennato, Little Tony, Peppino Di Capri, Fred Bongusto, Gino Paoli, Gigi D'Alessio, Sal da Vinci. Negli ultimi anni è stata protagonista dello spettacolo musicale-teatrale “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” scritto da Federico Vacalebre.

Nel 2017 ha pubblicato “Vicino a te” e nel 2018 “Tu si meglio ‘e me” - brani entrambi inediti - e nel periodo “marzo 2021/febbraio 2022” - periodo di grande attività discografica - ha pubblicato ben 4 singoli: “E’ Femmena” ed “Un Posto al Sole, in duetto con la figlia Francesca Andreano, “Un Nuovo Sud” - brano scritto dal musicista/videomaker Felice Iovino - con la speciale partecipazione dello scrittore Maurizio de Giovanni, “Abbracciamo” condivisa con Mauro Spenillo e con Andrea Sannino.