SORRENTO - Domani sera, alle ore 20 a Villa Fiorentino, l'Ensemble Sorrento in Musica presenta il concerto di Natale 2017. Per l'occasione, la formazione tradizionale composta da due voci e quattro strumenti si arricchisce di un'altra voce di soprano e delle percussioni. On stage, con Ilena e Olga Cafiero (soprani), Chiara Albano (mezzosoprano), Ugo Ercolano (pianoforte), Gaetano Ambrosino (violino), Edoardo Converso (mandolino), Maximiliano Soccodato (chitarra) e Pasquale Benincasa (percussioni).