Sabato show all'Edenlandia: dal palco di Amici arriva il rapper Biondo

Sabato 20 luglio 2019 il rapper Biondo di Amici si esibirà live all'Edenlandia e incontrerà i suoi fans dalle 19 alle 21. Il cantante ventenne si esibirà sul palco centrale del grande parco cittadino proponendo i suoi brani più conosciuti. La partecipazione al live è gratuita così come lo è l’ingresso al Parco. Per chi invece vuole incontrare Biondo per una foto o autografo ha la possibilità di acquistare un bracciale (5 euro) per il meet and greet.L’Edenlandia lancia un progetto unico ed innovativo nel suo genere, proponendo un nuovissimo concetto di parco per il tempo libero: coniuga le eccellenze campane del food e del divertimento, presentandosi come primo ed unico “Food & Leisure Park” d’Italia. Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito l’Edenlandia a quasi un anno dalla sua apertura registra numeri decisamente importanti offrendo al suo pubblico novità mese dopo mese.