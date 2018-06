Elisa in concerto gratuito sul Lungomare per la lunga notte dell'Aperol Happy Together

Lunedì 11 Giugno 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 11:51

E' stato definito un evento suggestivo, ma tocca farci un salto per smentire o affermare. Il calibro degli ospiti che supporterà il live tour è però convincente. Si esibiranno infatti Elisa (palco est), il cantautore piemontese Marco Bianchi in arte Cosmo (palco ovest), e Marracash (palco nord) il rapper che festeggerrà con la platea napoletana i suoi dieci anni di carriera. La data è quella del 30 giugno per "Aperol Happy Together", kermesse inserita dall'amministrazione comunale tra gli appuntamenti in programma per l'estate sul Lungomare partenopeo.L'aperitivo arancione più famoso tra gli "spritz lover", insieme a tutta la carovana Aperol, sta girando lo stivale regalando un happy hour sicuramente insolito, da vivere all'insegna del relax ma anche come una vera e propria festa del divertimento. Tanti i locali a ridosso del lungomare che saranno coivolti nell'evento, e oltre alla musica non mancheranno incontri e sorprese. E allora via all'iscrizione direttamente sul sito evento