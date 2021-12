Enav - Assogioca: un concerto per il restauro della chiesa del Carminiello a Toledo

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 20, presso la basilica di San Giovanni Maggiore, si terrà il concerto del “Coro della Città di Napoli” “Thats Christmas live show, diretto dal Maestro Carlo Morelli. Durante la serata verrà presentato il nuovo progetto di Asso.Gio.Ca. (l’associazione che si occupa sul territorio da oltre venti anni di minori a rischio), realizzato grazie all’impegno e al sostegno di ENAV (la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia): il restauro della chiesa di S. Carlo Borromeo detta Carminiello a Toledo, di proprietà della Congrega dei 63 sacerdoti ai Quartieri Spagnoli, concessa in comodato d’uso alla nostra organizzazione.

«La nostra idea – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca – è creare un ulteriore e prezioso avamposto per lo sviluppo di attività a beneficio di minori e non solo. Un edificio dove, nel rispetto della destinazione cultuale, dopo il necessario restauro, potremmo pensare di implementare attività per lo sviluppo del benessere individuale, familiare e sociale».

«Siamo felici di aver dato un contributo concreto per un progetto a supporto dei più piccoli e della comunità dei Quartieri Spagnoli - ha spiegato la Presidente di Enav Francesca Isgrò – le aziende come Enav, oltre alla propria mission istituzionale, credo debbano ricoprire anche un ruolo sociale a beneficio dei territori in cui operano e non solo. Ringrazio Asso.Gio.Ca. per l’iniziativa e l’impegno quotidiano».