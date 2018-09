Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 20:38

Martedì sera, nella splendida cornice di Villa Doria d’Angri, l’Orchestra dell’Università Parthenope ha debuttato ufficialmente in concerto per dare il benvenuto agli studenti Erasmus che sono giunti in Italia per proseguire il loro percorso di studi, in occasione dell’Erasmus Welcome Day.L’Orchestra, composta da studenti italiani e stranieri e da docenti e personale tecnico amministrativo dell’Ateneo e diretta dal Maestro Keith Goodmann, si è esibita in un ampio repertorio: da «Nuovo Cinema Paradiso» e «C’era una volta il West» di Morricone a «Moon River» di Mancini e «La vita è Bella» di Piovani, per concludere con un omaggio alla nostra terra con «‘O Paese d’o sole».