Esce “Sto perdendo il sonno”: la nuova hit di Marco Sentieri

Marco Sentieri torna con "Sto perdendo il sonno". Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, nel 2019, con il brano "Billy Blu" sulla tematica del bullismo (che gli fece guadagnare l'accesso a Sanremo 2020 alle nuove proposte) e dopo aver lanciato i singoli “Occhi come nuvole” ed “AliMentali”, quest'ultimo sui disturbi alimentari, l'artista campano propone un nuovissimo brano dal sapore estivo dal titolo: "Sto perdendo il sonno", già disponibile in tutti i digital store. marco Sentieri, dunque, torna in radio con una novità dalle sonorità pop/dance, prodotta dalla SWIPe Records. “Se stai soffrendo per amore, non stare lì a piangerti addosso o ad aspettare che l'altro faccia il primo passo. Stavolta, il primo passo fallo tu, vai a prenderti ciò che ti appartiene superando le congetture e l’orgoglio che in amore non esistono!”, dice Marco nel pezzo. Una vera hit estiva, con dei passaggi rap metricamente interessanti e delle melodie pop che rendono il brano molto orecchiabile. Il video del brano “ Sto perdendo il sonno “ e’ stato realizzato dalla B&G Art Event Communication srl.