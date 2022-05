Ex Ospedale della Pace, nella Sala del Lazzaretto il concerto del liceo Margherita di Savoia e del coro «Joseph Grima»

La scoperta dei vaccini che hanno rivoluzionato il corso della medicina, ma anche la cultura che aiuta a guarire. La Sala del Lazzaretto nell’ex Ospedale di S. Maria della Pace in via dei Tribunali 227 a Napoli, dove è allestita la mostra «Pianeta Pandemia: storie virali di contagi e rimedi», ospiterà due eventi musicali di alto livello: martedì 31 maggio il concerto del Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli e domenica 5 giugno il coro universitario «Joseph Grima».

Al termine delle due esibizioni, vi sarà una visita guidata alla mostra Pianeta Pandemia (con i curatori professori Gennaro Rispoli e Carmen Cacciopoli), un itinerario tra oltre settanta pannelli che raccontano le pandemie più note e terribili: lebbra, peste, sifilide e colera, aids, sars, mers, covid-19; ma anche il lavoro prezioso di scienziati, le opere di santi e volontari della sanità all'interno della maestosa Sala del Lazzaretto, antica corsia di ricovero nell'ex Ospedale della Pace, cinquecentesco nosocomio nel cuore dei Decumani attivo fino al 1974. La mostra è a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili dell’ASL Napoli 1 Centro e fa parte dei musei riconosciuti della Regione Campania.

Martedì 31 maggio alle 17.30 nella Sala del Lazzaretto si svolgerà il concerto dell’Orchestra di chitarre e mandolini e dell’Orchestra d’Archi del Liceo Margherita di Savoia di Napoli preceduto dai saluti istituzionali di Maria Filippone vice sindaco di Napoli con delega all'Istruzione e alla Famiglia, del professor Gennaro Rispoli direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, del professor Vincenzo Varriale dirigente scolastico. Il concerto del Liceo Margherita di Savoia segna la chiusura dell’anno scolastico che ha visto oltre cinquanta classi di primo e secondo grado visitare la mostra nell’ambito di un progetto di cooperazione coi loro docenti, avente l’obiettivo di sottolineare l’importanza di una acquisizione di stampo metodologico scientifico, fondamentale per la comprensione di un evento complesso quale la pandemia Covid 19.