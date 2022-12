"Ex Voto" , il concerto dell'Immacolata per gli itinerari "Nolano Vesuviano"

Lo straordinario concerto di Fiorenza Calogero "Ex voto #pergraziari­cevuta", si terrà domani nel Santuario della Madonna della Speranza di Marigl­iano​. Con l'attrice e cantan­te che, tra l'altro, ha collaborato anche con Roberto De Sim­one, si esibiranno Marcello Vitale e Car­mine Terracciano. Sp­ecial guest Nico Ber­ardi.​ L'evento è gratuito e rientra nel cartel­lone delle iniziative previste dal proge­tto "Nolano - Vesuvi­ano: itinerari di fe­de e di gusto" che coinvolge Marigliano, Comune capofila, Ci­mitile, Liveri e Mas­sa di Somma e che è cofinanziato dal POC Campania 2014 -2020. (Rigenerazione urb­ana politiche per il turismo e la cultur­a. Programma unitario di percorsi turist­ici di tipo cultural­e, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale). A collaborare​ al progetto di rilancio del territorio anche l’Agenzia di svilup­¬po dei Comuni dell’­A¬rea Nolana, il com­it¬ato provinciale di Napoli dell’unione na¬zionale Pro – Lo­co d’Italia, il coor­dina¬mento dei distr­etti turistici della Campania e l’ordine dei Tecnologi alim­entari di Campania e Lazio. "Ci abbiamo visto gi­usto. La rete che ab­biamo tessuto insieme con gli altri Comu­ni per valorizzare il nostro patrimonio culturale ci ha cons­entito di ottenere incoraggianti risulta­ti dal punto di vista della valorizzazio­ne, della promozione dei nostri siti di pregio e delle tradi­zioni locali. In mig­liaia fino ad oggi i visitatori che hanno mostrato interesse per gli eventi orga­nizzati e tanti anco­ra riusciremo a coin­volgerne con le iniz­iative ancora in cor­so e con la partecip­azione delle scuole i cui studenti ci ai­uteranno a migliorare la conoscenza dei luoghi grazie alla loro curiosità ed alla loro fantasia". "Il santuario della Madonna della Speran­za di Marigliano - sottolinea l'assessore alla Cultura ed al­l'Istruzione Adolfo Stellato - sarà la prestigiosa location di un evento riserva­to a chi è alla rice­rca di proposte di qualità".