Fabio Concato al Teatro Troisi, tre serate di musica d'autore

Atteso appuntamento con la grande musica italiana d’autore al Teatro Troisi di via Leopardi, dove, da giovedì 3 novembre fino a sabato, Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Al Teatro Troisi, grazie all'impegno organizzativo del patron Pino Oliva, un'imperdibile occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”. Per tutti, un emozionante concerto, improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto dove non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.