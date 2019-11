«Fatti santo», un musical sulla vita di don Giustino Russolillo

Nella sede del Vocazionario, in via Parroco Russolillo a Pianura, è stato presentato il musical «Fatti Santo» ispirato alla vita del beato don Giustino Russolillo. Lo spettacolo sarà in scena nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2020 al Teatro Troisi di Napoli , nell’anno del Centenario della Fondazione dei Vocazionisti, ad opera del Beato.



Il lavoro teatrale è promosso dall’ Associazione «Fatti Santo» in collaborazione con l’Accademia Caliendo di, cantante e chitarrista della band, autore delle musiche e del testo con la cantautrice, che ricoprirà anche un ruolo nel musical. Tra gli altri attori/cantantila ballerina coreografae altri interpreti, giovani e giovanissimi, selezionati nel casting che si è tenuto a Pianura il 29 Settembre. La regia è di

LEGGI ANCHE Il discorso del Papa: «Napoli laboratorio speciale di accoglienza». Poi ricorda Moscati, don Russolillo e don Diana

Il 1° dicembre, alcuni interpreti del musical saranno ospitati a «Cristianità», la trasmissione Rai international diretta da Suor Miriam Castelli.

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA