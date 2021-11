L'8 dicembre prossimo con la festa dell'Immacolata si inizia a vivere, e respirare, l'atmosfera vera del Natale. Come consuetudine l'associazione culturale Noi per Napoli realizzerà, presso il complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, alle ore 19.30, il tradizionale concerto dell'Immacolata. Il repertorio sarà dedicato alle più belle Ave Marie, di Caccini, Gounod, Adam, Schubert, Verdi, Mascagni, Verdi, con immortali melodie della tradizione natalizia partenopea, con la pastorale in lingua napoetana, Quanno nascente ninnò, eseguita dagli zampognari, con i loro tipici strumenti, zampogna e ciaramella, melodie senza tempo che toccano ed emozionano i cuori degli spettatori.

Gli interpreti saranno le melodiose voci di artisti quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, il tenore Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja, dall'arpista Gianluca Rovinello, dal fisarmonicista Francesco Schiattarella, da Vittorio Oriani, flautista, ciaramella e voce popolare, da Andrea Parisi alla zampogna, con la presentazione e narrazione del professor Claudio Canzanella, storico e studioso di tradizioni popolari partenopee.

Un evento che si propone inoltre di valorizzare e scoprire, anche attraverso la visita guidata della Cinquecentesca Sala del Vasari, uno dei siti di particolare bellezza, un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendone la conoscenza sempre attraverso la musica ed il bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa.