Festival delle Ville Vesuviane parte con Sparagna, Esposito e Gelato

Martedì 23 Luglio 2019, 10:36

Villa Campolieto in musica per la 30esima edizione del Festival delle Ville Vesuviane che domenica 28 luglio e giovedì 1° agosto proporrà due concerti di qualità e assolutamente coinvolgenti.Domenica 28 alle 21 sarà “Festa Mediterranea” con il maestro della musica popolare europea e già concertatore della Notte della Taranta Ambrogio Sparagna in compagnia dell’Orchestra popolare italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e con la partecipazione del percussionista Tony Esposito. Temi e melodie sono dedicati al "Mare nostrum" con canti in più dialetti e con tanti strumenti della tradizione, per un live caratterizzato da emozioni che richiamano antichi rituali con una trascinante, crescente forza ritmica alimentata dagli assoli di Esposito.Giovedì 1° agosto alle ore 21 sale sul palco un ospite d'eccezione: Ray Gelato, il sassofonista e cantante inglese prediletto dalla regina Elisabetta e da Paul McCartney, paragonato a Cab Calloway e definito “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz”. Ray è noto anche per essere un appassionato di Renato Carosone e della "dolce vita". Festeggia i 25 anni di sodalizio con i suoi Giants, un'avventura artistica che riporta sul palco le atmosfere classiche del jazz e dello swing, da Ellington a Sinatra, a "Mambo italiano" e a "Tu vo fà l'americano".