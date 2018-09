Festival «Le Voci di Napoli», al Maschio Angioinio in scena i talenti: vince Luca Sorrento

Venerdì 21 Settembre 2018, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta Mercoledi 19 settembre nel cortile del Maschio Angioino la II Edizone del Festival «Le Voci di Napoli», gara canora per giovani talenti, organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con l’assessorato Cultura e Turismo. A vincere il festival è stato il talentuoso Luca Sorrento con la canzone ‘E si tu’, giudicato da una giuria di qualità ,composta dal musicista Piero Del Prete, il cantante e attore Antonio Buonomo, il giudice di Made in Sud Enzo Fischetti, il cantante Antoane, il cantautore Lino Blandizzi e la giornalista Teresa Iannelli.Il premio della critica invece è stato assegnato alla cantante Antonia Di Maio. In gara c'erano: Ciro Marra , Rossella Monaco, Miky Petillo, Luca Blindo, Gennaro De Crescenz , Massimo Parziale, Antonia di Maio, Luca Sorrento, Andrea Facciuti. La manifestazione è iniziata con lo spettacolare momento di moda dell’Accademia Maria Mauro. Ad aprire la kermesse è stata la vincitrice della scorsa edizione :la cantante Rosa Chiodo, accompagnata dal musicista e cantante Ario De Pompeis ,sul palco si sono esibiti con maestria i campioni di tango argentino Francesco Menechini e Antonella Devastato. Tanti gli ospiti della manifestazione canora ,la cantante Chiara Ranieri, il cantautore Felice Romano, il personaggio” Pier Marche’ “accompagnato dalla sua lambrettina e ancora la cantante Viviana Buonomo , di recente ospite al programma Rai” The Voice”.Tra gli ospiti, il maestro di pittura e attore Giuseppe Cascella che ha donato ad Angelo Iannelli alcune opere appartenenti alla sua collezione d’arte , uniche nel suo genere. Presente il Sindaco di Scisciano Edoardo Serpico che si è complimentato con l’associazione Vesuvius, in particolare con il fondatore e curatore Angelo Iannelli che ha presentato la serata insieme a Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella. L'evento ha visto l'esposizione dei percorsi d'arte con gli artisti Elisa Bersani e Nadia Basso e Leandra D'Andrea coordinatrice.La manifestazione è stata impreziosita dall’esibizione sul palco dei giurati : Piero Del Prete, Antonio Buonomo, Antoine, Enzo Fischetti e Lino Blandizzi, per la gioia del pubblico presente a questo spettacolo indimenticabile, vissuto tra musica, moda, ballo e cabaret.Il riconoscimento del Festival “Le Voci di Napoli" è stato realizzato dall’artista Antonio Esposito e Macri. Il fotografro ufficiale è stato Giuseppe Moggia, gli addobbi floreali sono stati di Armando Fiori. Il cameramen della serata è stato il regista Mario Barone. Presente la Protezione Civile Puma e Santerasmo.Il finale è stato addolcito da una deliziosa torta di Ciro Poppella e dai tradizionali fiocchi di neve. Gli Artisti, il pubblico, i presentatori e la giuria hanno cantato uniti e pieni di gioia “O surdat nnammurato” per una serata da ricordare.