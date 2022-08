Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, rapporti tesi? Un video chiarisce tutto

Due grandi personalità partenopee insieme in un grande spettacolo all'insegna della musica. Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio portano la musica italiana,o meglio, napoletana, sui palchi europei, tra la Svizzera, il Belgio e la Germania. Uno spettacolo volto a far conoscere le origini dei due cantautori. «Napoli nel mondo», questo è il vero e proprio inno annunciato da Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, reduci entrambi da un'estate ricca di successi in giro per l'Italia.

«Figli di un Re Minore», lo spettacolo dalla durata di circa tre ore e che porterà in scena circa 60 brani cantati dai due cantanti partenopei, un viaggio all'interno della storia della loro carriera, della loro vita e dell'intera Napoli. Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo sono pronti a celebrare la propria città alternando duetti con le canzoni che hanno fatto la storia della musica, facendo emozionare ben quattro generazioni di fan.