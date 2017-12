Fine d'anno con I Color Play a Piano di Sorrento

Venerdì 29 Dicembre 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 17:53

Continua la tradizione musicale de La Ripetta di Piano di Sorrento in via Ripa di Cassano. Bello satirical locale carottese– il 30 dicembre alle ore 20.30 – ci saranno i Colorplay, una tribute band dei Coldplay. Lo show della band alternative rock – Pasquale Raia (voce), Giuseppe Carmelo Mirabile (tastiera), Giuseppe Drappello (batteria), Francesco Fagnoni (chitarra), Luca Macina Leone (basso) – con luci, colori, sparacoriandoli e braccialetti luminosi, pronta a coinvolgere il pubblico con effetti speciali. Il gruppo che ha come motto “We’ll be blowing in the dark (Brilleremo nel buio)” nasce nel 2016 e ora dopo qualche mese di pausa ha ripreso un tour seguitissimo: la forza dei ragazzi sta anche nell’aspetto interpretativo che riproporrà non solo la musica, ma anche i persona. Per info: 0815321336.