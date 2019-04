Finizio e le stelle Unitalsi sul palco dell'Augusteo

Giovedì 4 Aprile 2019, 13:43

Stavolta le stelle non stanno a guardare: anzi sono in prima linea per sostenere le grandi iniziative solidali e la sensibilizzazione sociale.Poche sere fa all’Augusteo di piazzetta Duca D'Aosta l’annuale kermesse Unitalsi Campania che convoca i grandi artisti di casa nostra, raccontando l’amore, le speranze e i traguardi di un’intera comunità di volontari. Sin dal videoclip d’apertura uno show di sorrisi e abbracci, sottolineati dalla prima fila di ragazzi in carrozzina, veri protagonisti della serata, condotta da Veronica Mazza col professor Massimo Loiacono e le video coreografie di Genny Regina. «Insieme per Unitalsi» ribadisce Amedeo Manzo, presidente BCC Napoli e promotore della serata che Federica Postiglione organizza da anni con l’intera schiera di consorelle napoletane. Prima le tre liriche Mariagrazia Schiavo, Eufemia Tufano e Roberta Maione col bel canto e poi Patrizio Scarpato ed Emila Zamuner, giovane talento del panorama jazz nazionale, hanno illuminato il palco con brani internazionali e la tradizione partenopea. A seguire il sax grintoso di Marco Zurzolo col basso di Davide Costagliola ha fatto omaggio all’indimenticato Rino Zurzolo e a Totò. Dopo una parentesi comica con Alessandro Bolide, il clou dello spettacolo è arrivato con Gigi Finizio, che ha regalato in voce e piano i suoi capolavori cantati con tutta la platea. Gran finale di tutti i giovani on stage con We are the Champions, vera colonna sonora dell’evento.