Fiorellino, record di sold out al Troisi: il cantante parla anche di autismo

Gianni Fiorellino non delude, ancora una volta, i suoi fans. Quattro concerti al Teatro Troisi di Napoli, quattro “sold out" (già in prevendita), quattro successi: un vero e proprio record. Pubblico in visibilio durante i live dedicati ai valori fondamentali che caratterizzano la vita dell’artista e ne influenzano tutti i testi delle canzoni: l’amore, la famiglia e l’amicizia.

Tanti ospiti speciali si sono avvicendati sul palco durante i quattro concerti. In particolare, il piccolo Andrea che ha festeggiato il suo compleanno sul palco insieme a Fiorellino. Un bambino speciale, affetto da autismo, al quale il cantante ha dedicato parole commoventi dicendo appunto: “Sembra che per avere successo nella scienza e nell’arte bisogna avere un pizzico di autismo”. E' salito sul palco, durante questa lunga maratona di quattro giorni di musica, anche uno dei suoi autori Vincenzo D’Agostino (suocero di Gianni) e poi la giovane artista Paola Pezone che ha cantato “Vulesse sapè”.

A caratterizzare Fiorellino e la sua musica soprattutto le contaminazioni rock tramandategli dal papà, il musicista Fioravante Fiorellino, che amava i Led Zeppelin e che nelle quattro serate si sono fuse con la musica melodica. I concerti (organizzati dalla Leone produzioni di Melania D’Agostino), infatti, si sono chiusi proprio con il ricordo commovente del papà scomparso e dell’amata mamma. Sul palco, insieme al cantante, la sua fidata band: alla batteria Mariano Barba, al basso Pasquale De Angelis, alle chitarre Vincenzo Battaglia ed Edoardo Taddei. Tra i collaboratori, personal audio assistant Francesco Moccia e la programmazione delle luci e delle grafiche a cura Mirko Ruggero, Enzo Rizzo, fonico audio.