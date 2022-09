Fiorellino è già sold out al Teatro Troisi: arriva anche la terza data

Gianni Fiorellino torna in concerto a Napoli, al Teatro Troisi, ma le prime due date sono già sold out in prevendita. L'artista, che si esibirà sul palcoscenico di via Leopardi il prossimo 30 e 31 ottobre, è stato costretto ad aggiungere una terza data, l'1 novembre, per accontentare i numerosi fans.

«Non vedo l'ora di cantare al Troisi, dove mi aspetto un'accoglienza calorosa», ha confidato il cantante, seguitissimo anche sui social.

I concerti, organizzati da Melania D'Agostino della Leone Produzioni e curati dalla B&G Art event communication, daranno spazio ai successi del passato ma anche a brani estratti dal suo ultimo lavoro discografico “C’era una volta Peter Pan” come “Sto 'e casa ncopp' 'o Vommero”, “Carme'” e tanti altri.

Fiorellino, però, non è nuovo a questi numeri, ricordiamo infatti il tutto esaurito, lo scorso aprile al Palapartenope, con 5.000 spettatori per il suo “C'era una volta Peter Pan”, il concerto - viaggio musicale dove l'artista ha ripercorso le tappe della sua vita e dedicato al padre.