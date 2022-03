Fiorellino torna con "C'era una volta Peter Pan": al Palapartenope il rock-show è già sold-out

E’ già sold-out il Palapartenope dove, il prossimo 25 aprile, si esibirà Gianni Fiorellino in, “C’era una volta Peter Pan. Rock Show”. Il concerto è un viaggio musicale dove il cantante e musicista partenopeo racconta la sua vita e la sua carriera. Dalla prima canzone interpretata a sette anni sino alle hit e canzoni del momento che si fondono, ed è questa la particolarità dello spettacolo, con le sonorità rock con le quali il cantante è cresciuto grazie al papà, il musicista Fioravante Fiorellino alias Peter Pan, tragicamente scomparso nel 2020 e al quale lo spettacolo è dedicato. “Percorrerò - spiega Gianni Fiorellino - un sentiero musicale fatto di sentimenti che vanno dall’amicizia alla famiglia sino a giungere ai figli e all’amore per la propria moglie. Parlerò della scomparsa di mia madre a gennaio ma anche della morte di papà, al quale ho voluto dedicare questo concerto. Non mancheranno le sorprese, soprattutto il vero esperimento sarà quello del matrimonio tra la mia musica e il rock”.

Sul palco con Gianni Fiorellino anche Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Vincenzo Battaglia e Edoardo Tadde alle chitarre. Personal audio assistent Francesco Moccia e assistente all’audio Carmine Giordano. Il supporto tecnico è di Pasquale Lombardi e Ciro Zambello la programmazione luci e grafiche è di Mirko Ruggero mentre la parte fonica è affidata a Roberto Rosu. Il concerto sarà ripreso e poi montato da Luciano Filangieri a cui è affidata la regia. Il progetto è prodotto da Dublitel in collaborazione con Gruppo Ros con la consulenza di Leone Produzioni di Melania D’Agostino.