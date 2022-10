Flanagan’s Rooms, tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo e i cocktail d’autore

Al via la stagione di musica live al Flanagan’s Rooms, il cocktail bar e bistrot di via Morghen al Vomero nato da una costola del celebre street bar di Chiaia. Si comincia sabato 15 ottobre, la selezione è affidata ad Andrea Selo che ha messo a punto una line-up di band ed esibizioni live di tutto riguardo e sempre in linea con il mood del locale: non solo cocktail bar ma luogo di incontro e condivisione, una casa con le sue stanze dal sapore vintage e una mixology che riesce sempre a sorprendere tra grandi classici e raffinati signature cocktail realizzati dalla crew.

Quattro le serate in programma, il sabato a partire dalle 22.30:

15 ottobre, Vox Inside. Il trio – Carmine Maiorano alla chitarra, Marco Amoroso al contrabbassoe la vellutata voce di Valentina Brandi – torna al Flanagan’s Rooms, dopo la serata di inaugurazione che li ha visti protagonisti, con un repertorio di pezzi davvero ampio che spaziano dal jazz alla bossanova, al pop/rock italiano inglese totalmente in acustico.

22 ottobre, Soul Bahia, progetto nato nel 2010 a Napoli, da un’idea di Genny Esposito autore e chitarrista che, con la voce di Emanuele Matrullo, proporrà un ampio repertorio di brani arricchito da mash-up tra i classici della canzone autoriale italiana/napoletana e internazionale dagli anni ‘40 ad oggi. Un sound dai ritmi latini con radici partenopee che fonde l’anima del soul/pop con un mix di sonorità brasiliane, reggae, salsa, r&b..

29 ottobre, Sara Vanderwert giovanissima napoletana di origini srilankesi inizia la sua carriera all’età di sei anni nel coro di voci bianche del Teatro San Carlo per proseguire poi gli studi presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dove si laurea alla triennale di Canto Jazz. E’ oggi tra le voci più richieste nella scena musicale italiana e con un’intensa attività concertistica.

5 novembre, Kapafreska Band guidata da Antonio Carbone che porta al nuovissimo Flanagan’s Rooms la storica band partenopea tra le più affermate e coinvolgenti della scena napoletana. Dopo un lungo periodo negli States sono tornati sulla scena musicale italiana con brani che vanno dal rock al pop a celebri cover.