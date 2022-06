Napoli, i Foja sold out al Palazzo Reale Summer Fest con «Miracoli e Rivoluzioni»

I Foja tornano ad esibirsi dal vivo e lo fanno col botto dal cuore di Napoli. Il 2 Luglio, per la rassegna Palazzo Reale summer fest con la direzione artistica di Maurizio Costanzo che ha fortemente voluto inserire in programma lo spettacolo tratto dall'ultimo album "Miracoli e Rivoluzioni", la band capitanata da Dario Sansone inaugura la stagione degli eventi della prestigiosa location "giardino romantico” con un fragoroso sold out. Venduti oltre mille biglietti in prevendita pari alla capienza massima disposta dall'organizzazione curata dalla società Best Live.

Contestualmente viene pubblicato anche il Lyric video di “Stella”, uno dei brani più intensi e toccanti dell'album “Miracoli e Rivoluzioni”, disco ottimamente accolto dalla critica e dal pubblico, che ha atteso a lungo per questa nuova avventura musicale della band napoletana.

Su “Stella” Dario Sansone, frontman dei Foja, afferma: «Stella appartiene a quello che per noi sono i miracoli. È un'intensa ballata a cuore aperto. È l’amore raccontato con malinconia da chi ha vissuto l’abbandono immergendosi nei ricordi. Le abili mani di Lorenzo Hengeller colorano di jazz il nostro animo folk.»