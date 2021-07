Fondazione Sorrento, concerto di Gigi Finizio omaggio ad Enrico Caruso

SORRENTO - A 100 anni dalla sua scomparsa, la Regione Campania attraverso la Scabec ed in collaborazione con il Comune di Sorrento e la Fondazione Sorrento, presenta “Omaggio a Caruso”, un suggestivo recital che Gigi Finizio dedica al celebre tenore.

L’iniziativa, che si terrà domenica alle ore 21 presso la splendida cornice della Villa Fiorentino di Sorrento, fa parte del ricco cartellone di eventi promossi per celebrare la storica voce che ha portato l’anima di Napoli e della Campania in giro per il mondo.

Accompagnato da un’orchestra di 17 elementi, Gigi Finizio ripercorrerà il repertorio che ha trasformato Enrico Caruso in una leggenda senza tempo, una selezione musicale che ancora oggi fa cantare e sognare persone di tutto il mondo.

Il programma:

Dall’America Caruso

Munastero e S.Chiara

Era de Maggio

A Vucchella

Torna a Surriento

Santa Lucia Luntana

A serenata e Pullecenella

Indifferentemente

Uocchie che arraggiunate

Vieneme n’suonne

Ingresso ad invito.

L’evento potrà essere seguito anche via web grazie alla diretta streaming trasmessa sull'Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania e sulle pagine Facebook e YouTube di Scabec.

Gli organizzatori fanno sapere che in caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso il Teatro Tasso di piazza Sant’Antonino sempre a Sorrento.