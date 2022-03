Foqus ospita la rassegna musicale di «Napoli Unplugged»

Napoli Unplugged, rassegna di musica d’autore, organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano, si svolgerà dal 25 marzo a 20 maggio presso la Corte dell'Arte della Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Via Portacarrese a Montecalvario, 69. La rassegna, realizzata grazie al contributo dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, con il Patrocinio Morale del Comune di Napoli, prevede cinque appuntamenti musicali il venerdì sera, uno ogni due settimane, e vedrà sul palco alcuni tra i più importanti cantautori della scena napoletana, in versione appunto unplugged.

Ad aprire la rassegna ci sarà il gruppo Ebbanesis, a seguire Giovanni Block, Sillaba, Romito e Flo. Un programma denso in una cornice unica: l'incantevole corte cinquecentesca di Foqus. Si tratta di uno spazio unico nel suo genere, «aperto ma coperto».

Dal 2019, infatti, il chiostro è coperto da una scenografica volta trasparente realizzata in materiale ecologico che consente l’intrattenimento ed aumenta la vivibilità della location anche nei periodi freddi e piovosi, proteggendo il pubblico seduto dagli agenti atmosferici, garantendo la stessa luce naturale ed offrendo così un’esperienza unica e suggestiva agli utenti.