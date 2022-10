Form-Art, la scuola di musica intotolata a Caruso: il 31 ottobre la scadenza del bando per l'iscrizione

C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al bando che consente di accedere a Form Art-Enrico Caruso-Musica: Lirica, Popolare e Mestieri, il progetto della scuola di formazione che la Regione Campania realizza, con apposita legge del giugno 2021, per celebrare il centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Una vera e propria accademia musicale gratuita, intitolata al celebre tenore, per creare un’importante opportunità per i minori di aree a rischio di esclusione sociale e per i giovani, di età non superiore a 25 anni, di fasce sociali svantaggiate. La scuola, non a caso, avrà sede negli spazi della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo del popolare quartiere di San Carlo all’Arena, a pochi metri di distanza dalla casa che diede i natali a Enrico Caruso.

L’idea, finanziata dalla Regione Campania, trova attuazione concreta attraverso la Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio, la Fondazione Ravello e il coinvolgimento di associazioni territoriali del terzo settore. Il bando, disponibile sul sito fondazionecampaniadeifestival.it, è riservato a 30 discenti e offre molte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, grazie a stage e tirocini attivati con importanti enti teatrali e lirici.