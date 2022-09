Freedom Sound Fest, il lido Varca d'Oro si trasforma in un villaggio hippie

La volontà del «Freedom Sound Fest» in calendario sabato 17 settembre al Lido Varca d’Oro di Varcaturo è sentirsi liberi di esprimere la propria personalità, la propria intimità, il credo umano e le passioni musicali. In un viaggio che è passaggio, comprensione, visione e senso di comunità. Nasce così questo speciale sabato che vuole coinvolgere il pubblico e i musicisti in una esperienza reciproca vissuta nel sentiero del cosiddetto movimento universale dei Figli dei Fiori. Una giornata di armonia e di festa, di confronto e sana convivenza, condotta da Valeria De Causis e Titti Salviotti, che si svilupperà dalle 12 a notte piena, adatto a tutte le fasce d’età, sia per le famiglie sia per quei nuclei che sceglieranno di partecipare all’appuntamento in spiaggia in compagnia dei loro animali socializzati passeggiando nelle aree prato e lungo la battigia, tra la piscina «'Nrizia» e i punti-ristoro.

I tanti concerti inizieranno alle 17 con una sequenza vorticosa e roboante che vedrà esibirsi uno dopo l’altro The Piper’s, Gli IPC – Imprenditori per caso, Gli Ammutinati del Country guidati da Ninni Pascale, i Blue Stuff del condottiero Mario Insenga e il collettivo The Neapolitans, che esalterà l’archivio di Bob Marley. A interpretare i versi di controcultura pacifista del movimento hippie nato negli anni ’60 del ‘900 saranno Francesco Grosso e Cristiano Quarra, affidandosi alle voci e alle chitarre acustiche in puro spirito da raduno folk con o senza stelle, celebrando i ritornelli di Neil Young, John Lennon, Jim Morrison, Bob Dylan e Pete Townshend. Incluso l’inno immortale «Give Peace A Chance».

Lungo la sua intera estensione, il Lido Varca d’Oro sarà allestito con un ampio Villaggio Hippie in cui 14 espositori tra artisti, artigiani e autori di vario genere presenteranno le proprie creazioni assecondando la dimensione di festa-mercato con forme di commercio/acquisto/vendita a cifre equilibrate, lontane dai prezzi della grande distribuzione. Ad esempio, vinili, manufatti, oggettistica di culto e introvabile, abbigliamento rétro che sintetizza all’istante una rivoluzione dei costumi e delle modalità di scambio sociale. Di conseguenza nell’area dello street-food il pubblico troverà graffe, assaggi al barbecue e pizze non industriali.