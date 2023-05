Galleria Toledo, 24 maggio il concerto della Jazzphony Quintett

L'ensemble è composto da Pasquale Bardaro al vibrafono, Sabrina Consoli al flauto, Giovanna Maggio al violino, Pietro Lopopolo alla viola e Giovanni Giugliano al contrabbasso.

Il progetto Jazzphony Quintett nasce dalla poliedrica vita musicale di Pasquale Bardaro, il quale si forma in seno alla tradizione popolare bandistica del sud Italia e cresce attraverso lo studio della musica classica e jazz. Da più di trent’anni nella compagine orchestrale del Teatro di San Carlo di Napoli, come percussionista, egli ha avuto modo di ampliare e maturare la letteratura melodrammatica italiana.

Il desiderio di esplorare nuove vie di espressione musicale e la volontà di fare un omaggio alla musica lirica italiana, ha dato vita al progetto qui presentato che vede realizzati dei brani composti ed arrangiati dallo stesso.

In queste sue composizioni si coniugano alcuni dei temi più significativi della tradizione operistica italiana (Rossini, Verdi, Puccini) con un linguaggio e delle sonorità proprie della musica jazz.

L'elemento dell'improvvisazione qui utilizzato è comune sia alla musica jazz in quanto ne è il fondamento, sia alla musica classica, poiché è stata un’espressione imprescindibile di importanti compositori tra cui J.S. Bach, Mozart e Beethoven.

Il progetto nasce da una tournee internazionale in duo per vibrafono e pianoforte e successivamente si amplia in un progetto chiamato Jazzphony Orchestra eseguito per una rassegna del Teatro San Carlo di Napoli nel 2020 da un gruppo di elementi dell’orchestra stessa.

Jazzphony Quintett con la sua particolare formazione (vibrafono, flauto, violino, viola e contrabbasso) mette in risalto la sonorità cameristica dando nuova linfa alle linee melodiche tradizionali. Trasportati da queste musiche ci si potrebbe trovare in un salotto aristocratico ottocentesco o in un jazzclub di New Orleans.

Programma Concerto

Omaggio alla Lirica Italiana

Musiche originali di Pasquale Bardaro

Brani eseguiti: