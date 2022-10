Napoli, nella Galleria Umberto I l'evento musicale «4 Pianoforti in Galleria»

La Galleria Umberto I torna ad ospitare la musica dal vivo con il concerto «4 Pianoforti in Galleria», in programma giovedì 13 ottobre alle ore 21.30 con ingresso gratuito. Primo appuntamento del calendario di eventi invernali promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto «Napoli città della musica», l’esibizione darà il via alla rassegna Piano City Napoli 2022.

«Dopo averlo riqualificato grazie alla sinergica collaborazione di commercianti, privati e soggetti pubblici, ora restituiamo alla vita culturale uno degli spazi più iconici della nostra città» ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che giovedì 13 ottobre sarà presente al concerto. «Nei prossimi mesi valorizzeremo ulteriormente l’identità monumentale della Galleria Umberto I con iniziative che arricchiranno di una prospettiva artistica la sua storica vocazione commerciale e di luogo di incontro» curato da Patrizio Marrone, il concerto «4 Pianoforti in Galleria» vedrà protagonisti Lorenzo Corrado, Sara D’Allocco, Dora Dorti e Carla Orbinati che eseguiranno brani di grande notorietà come l’ouverture del Flauto magico di Mozart, il Bolero di Ravel, la Sonata al chiaro di luna di Beethoven, l’ouverture della Gazza ladra di Rossini, l’Aria sulla quarta corda di Bach e il primo brano della raccolta Gymnopédies di Satie.

Il programma completo di Piano City Napoli e le modalità di partecipazione ai singoli eventi sono disponibili sul sito e sugli account ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Napoli