Giardini La Mortella, al via stasera il festival di orchestre giovanili nel teatro greco

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:52

Prende il via stasera alle ore 21 presso il teatro greco all'aperto dei Giardini La Mortella di Forio, il festival per le orchestre giovanili organizzato dalla fondazione William Walton allo scopo di lanciare i nuovi talenti internazionali: è una appassionante kermesse di concerti di musica sinfonica, che si susseguiranno fino al 25 luglio, che affianca gli Incontri musicali che si svolgono il sabato e la domenica. Il cartellone, giunto quest’anno alla 12.ma edizione, si presenta denso di novità con la partecipazione di formazioni giovanili italiane, inglesi e irlandesi che daranno vita ad appuntamenti che spazieranno dalla musica corale alle colonne sonore dei film; dalle rievocazioni storiche, come il 50.mo dall’allunaggio, alle sonorità barocche. Il concerto inaugurale avrà come protagonisti i talenti dell’Orchestra di Ottoni di Masterbrass in una inedita performance ispirata ai Promessi Sposi, con la voce recitante di Sergio Isonni e un suggestivo ensemble di ottoni che saprà far rivivere, attraverso la musica, uno dei romanzi fondanti della cultura italiana. L’Orchestra di Ottoni di Masterbrass si è formata nel 2016 per la volontà del Mascoulisse Quartet con l’obiettivo di creare un ensemble sperimentale con soli ottoni. Sarà presentato in una nuova veste il capolavoro manzoniano musicandolo e interpretandolo come mai era stato fatto prima: i personaggi prendono vita anche grazie all’abilità dell’attore, per esprimere l’intera gamma dei sentimenti umani, dall’ira incosciente di Renzo fino al disperato voto di Lucia. Nel weekend proseguiranno, poi, nella sala recite, alle 17, anche i doppi concerti degli Incontri musicali, dedicati alla musica da camera. Sabato e domenica sarà di scena il Duo Images, composto da due arpisti, Fabrizio Aiello e Gabriella Russo: sono uniti da amicizia e passione per l'arpa, nonché dalla voglia di approfondire e divulgare il repertorio cameristico per due arpe, tra composizioni originali a trascrizioni di varie epoche.