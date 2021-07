Giardini la Mortella: il «Billi Brass Ensemble» musica il cinema muto di Buster Keaton

Sarà il «Billi Brass Ensemble» il protagonista della soirée di giovedì 29 luglio - con inizio alle ore 21 - con la quale si conclude il cartellone musicale del Teatro Greco dei Giardini la Mortella che finora ha fatto registrare una notevole partecipazione di pubblico nonostante le limitazioni per i protocolli anticovid. Dopo la stagione concertistica da camera (si è chiusa domenica scorsa), volgono al termine anche gli appuntamenti all’aria aperta che, per la Fondazione Walton, consolidano l’offerta culturale di qualità per l’isola verde e i suoi ospiti, mettendo in vetrina talenti musicali riconosciuti a livello internazionale e iniziative di spessore sociale, come il concerto del gruppo Sanitansamble, e progetti più di nicchia come la produzione di Historie du soldat.

A caratterizzare la performance musicale dei «Billi Brass», che già in passato si sono esibiti alla Mortella, è una forma di concerto-spettacolo con la proiezione di immagini o brevi film del periodo d’oro del cinema, accompagnati da musiche, spesso appositamente commissionate. L’ensemble sarà diretto da Massimo Bartoletti, con un nuovo progetto che prevede la proiezione live del film The Playhouse (Il teatro, 1921), uno dei capolavori del cinema muto firmato Buster Keaton.

Il cortometraggio - che quest’anno compie 100 anni - è caratterizzato da una vorticosa girandola di gag, con l’eccezionale corollario della precisione prodotta dai pioneristici effetti speciali che Buster Keaton iniziò a sperimentare in quel periodo, introducendoli nel proprio repertorio cinematografico. La performance sarà un turbinio di gag scoppiettanti accompagnato dalla musica, originale e inedita, scritta per il «Billi Brass» dal compositore americano David Short, già prima tromba per 22 anni dell’orchestra sinfonica della Rai e autore delle musiche di accompagnamento del celeberrimo «Le Voyage dans la Lune» (Georges Méliès, 1902), presentato alla Mortella nel 2019.

Il concerto proseguirà poi attraverso epoche diverse, con un repertorio che ruota intorno al teatro, spaziando dall’operetta (Offenbach) all’opera italiana (seria e buffa, Verdi e Rossini), fino ai più amati Musical di Broadway (Gershwin e Bernstein).

I «Billi Brass» nascono nel 2012 dall’incontro di cinque giovani musicisti che vantano collaborazioni con importanti enti sinfonici. Il loro repertorio spazia dalla musica antica e classica alla contemporanea, passando per la buona musica di consumo, il jazz, le colonne sonore del grande cinema e le composizioni originali per quintetto di ottoni.

Va ricordato che dopo una breve in agosto, gli appuntamenti con la musica ai Giardini la Mortella riprenderanno in settembre con i concerti dedicati alla musica da camera, in programma nei week end.

Per assistere ai concerti, la Fondazione Walton comunica che in ottemperanza alla normativa per il contenimento del Covid-19, i posti disponibili al Teatro Greco sono in numero ridotto e distanziati, ed è necessaria la prenotazione nominativa.

Per info sulle disposizioni e per le prenotazioni: www.lamortella.org