La II edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6 Settembre 2020 presso l'incantevole Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Vallepiana.



La capitale del Cinema per ragazzi da oggi diventa anche il centro nevralgico del Jazz in Campania.



Tra le incertezze di quest'epoca e le difficoltà organizzative scaturite dall'emergenza post pandemica GJF2020 ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti programmando la seconda edizione di un appuntamento che oramai possiamo definire ciclico.



Il Giffoni Jazz Festival 2020 è un evento organizzato dall'Associazione Culturale e Musicale "DeArt Progetti" con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e del Giffoni Film Festival.



Oltre al doppio concerto in esclusiva nazionale dell'israeliano Avishai Cohen Trio nel cast anche: Stefano Di Battista 4et, Nicola Conte, Antonio Faraò Trio e ThreeOne feat. Giovanni Amato, Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Daniele Scannapieco 4et, Carla Marciano 4et, Armanda Desidery 4et e tanti altri.



Protagonista assoluto del #GJF 2020 è il contrabbassista Avishai Cohen, compositore, cantante e bassista jazz israeliano noto soprattutto per aver collaborato, dal 1996 al 2003, con Chick Corea.



“Siamo molto contenti di essere riusciti ad avviare la macchina organizzativa per la seconda edizione del GJF” dichiarano Anna Maria Fortuna e Daniele Borrelli direttori artistici e responsabili della DeArt Progetti associazione organizzatrice del festival. "Giffoni Jazz Festival è un evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio Jazz in tutte le sue forme, l'obbiettivo è favorire la formazione di giovani artisti coadiuvando la loro crescita professionale. Grazie ai patrocini e supporti istituzionali del GFF e Comune di Giffoni, creeremo un vero e proprio villaggio musicale ricco di concerti e jam session jazz. Iniziamo con un’anteprima internazionale di cui siamo particolarmente orgogliosi; riportare in Campania il nucleo centrale degli Snarky Puppy è motivo di orgoglio nonché posiziona il nostro evento al centro del circuito nazionale dei migliori festival. Il nostro territorio è culturalmente attivo e preparato in ambito jazz e noi abbiamo scelto artisti quotati senza dimenticare i giovani ai quali daremo spazio. A settembre avremo un festival di cinque giorni con circa 25 live di musicisti nazionali e internazionali, jam e dj set di musica elettronica fino a tarda notte. Altro obiettivo è sviluppare un festival a tutto tondo che faccia stare bene il pubblico, nel caso attuale fargli vivere l’esperienza in piena sicurezza anti Covid19, abbinando la qualità musicale alle bellezze e delizie del territorio con un’area food dedicata che permetterà di ascoltare ottima musica in un luogo fantastico, fresco e mangiando bene dove ci sarà anche l’opportunità di alloggiare per una vacanza a tutto jazz!”.



I biglietti all’area concerti in Piazza S.Egidio:

euro 13,50+d.p. per concerto e acquistando in prevendita include il servizio navetta a/r

tranne il concerto del contrabbassista Avishai Cohen in doppio set il cui costo è di euro 45,00 + d.p.



Abbonamenti:

• Per i concerti del 2,3,4 e 5 settembre, 1 serata intera [che include 3 concerti] avrà il costo di euro 23,00 escluso il d.p.

• Per i concerti del 6 settembre ESCLUSO IL CONCERTO DI AVISHAI COHEN , il costo in abbonamento sarà di 13,50 + d.p.

• L’Abbonamento per Tutti e 5 i giorni (14 concerti) escluso il concerto di Avishai Cohen avrà il costo di euro 90,00 +d.p.

N.B Il servizio navetta: on line ha un costo di euro 2,50 ma gratuito per chi acquista i biglietti in prevendita. Mentre l’acquisto offline ha un costo di euro 2,00.

Le prevendite sono attive su www.postoriservato.it © RIPRODUZIONE RISERVATA