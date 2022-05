Gigi D'Alessio ammira Napoli di notte: passeggiata e cena nella sua città

Ha augurato la buonanotte ai suoi fan con un video su Instagram nel cuore della città. Gigi D’Alessio è a Napoli in vista dell’evento per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. “Stasera sono passato dalla bellissima Piazza del Plebiscito di Napoli, dove tra meno di un mese ci ritroveremo tutti insieme per la nostra grande festa, che ci unirà con la voce e con il cuore. Ci vediamo proprio qui, il 17 e il 18 giugno, per il concerto-evento “UNO COME TE - TRENT’ANNI INSIEME”! Mi raccomando, non mancate”. E in attesa della data sta girando per la città. L’altra sera ha cenato in centro, a via Foria, nel locale Innovative, come appreso dai social del titolare Giuseppe Schicchitano. Il locale, famoso per le sue specialità di mare e i crudi, non è nuovo a ospiti Vip. Tra loro anche l’attore americano Ronn Moss, l’indimenticato Ridge della soap “Beautiful”. In questi giorni D’Alessio è stato anche tra i protagonisti della festa di Insigne, insieme a tanti beneamini napoletani come Alessandro Siani.