Giuliano Palma al Rena Nera: domenica concerto in spiaggia

Domenica 9 Settembre 2018, 11:15

TORRE ANNUNZIATA - Giuliano Palma in concerto a Torre Annunziata: show sulla spiaggia al Rena Nera Beach. Musicology in collaborazione con RenaNera Beach presentano Giuliano Palma in concerto, domenica 16 settembre a partire dalle 17 allo stabilimento di via Marconi a Torre Annunziata. Una giornata di musica e mare con quattro dj set (Manuel Nisi, Ciccio Scio Gilardi e Torreggae, Irene Ferrara e Alfredo Malacari) tra divertimento e show, con l'area food e l'area Expo a cura di Alt Associazione Lettori Torresi.Il cantante nel 2016 ha inaugurato il suo nuovo progetto artistico "Groovin'", un album dove si celebrano brani internazionali e della musica italiana con l'inconfondibile stile di Giuliano Palma. Per i biglietti dell'evento basta andare sul sito Eventbrite.it e ottenere un ticket online saltafila al prezzo di 10 euro (più diritti di vendita), oppure acquistare il bracciale cartaceo saltafila al prezzo di 10 euro in vendita presso la struttura del RenaNera o infine pagare l'ingresso al botteghino il giorno dell'evento.