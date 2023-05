Gli Inti-Illimani in concerto a Napoli: l'Agua World Tour è con Giulio Wilson

Dal cambiamento climatico alla tutela dell’ambiente, dalla difesa dei valori umani all’impegno politico. L’Agua World Tour degli Inti-Illimani con Giulio Wilson fa tappa a Napoli, il 24 e 25 maggio (alle 21,15) al Teatro Bolivar. La proposta musicale inedita, prodotta da Imarts, prevede l’unione delle sonorità tipiche della musica cilena con le parole e i suoni di Giulio Wilson, artista che si contraddistingue per uno stile originale e ricercato e che ha già collaborato con gli Inti-Illimani lo scorso anno, riscuotendo un successo di pubblico e critica.

La tournée vede coinvolte, oltre Napoli, numerose città italiane tra cui: Genova, Roma, Senigallia, Torino, Bologna, Milano, Mantova, Padova e Firenze, per poi spostarsi in Spagna, con tappe a Madrid e Barcellona.

Gli Inti-Illimani nascono a Santiago del Cile nel 1967 come gruppo di giovani studenti universitari e si inseriscono nel movimento della “Nuova Canzone Cilena”, che si sviluppa tra il 1965 e il 1973. La loro carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, che li hanno portati a raggiungere i primi posti delle classifiche italiane e a collezionare numerosi dischi d’oro e di platino. Il gruppo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha suonato sui palchi più rinomati, collaborando con grandi nomi della musica come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel e Tracy Chapman.