Gran festa a Castello per inaugurare l’inverno sportivo 2018

Sabato 6 Gennaio 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concludere l’anno in festa coi migliori auspici per il 2018: premi, musica e convivio. Ecco cos’è stato il grande evento messo in scena da FisiCam, il Comitato Campano della Federazione Italiana Sport Invernali, capitanato da Antonio Barulli, che a fine anno con musica, spettacolo e un gran brindisi collettivo ha voluto celebrare le attività sciistiche regionali con l’inaugurazione ufficiale della stagione invernale.Col supporto creativo e logistico di Diana Kuhne e Marina Tripodi al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro sono stati accolti circa 700 ospiti, amici e cultori di tutti gli sport sulla neve, rappresentati dagli sci club partenopei e campani della Federazione. Festeggiato per la prima volta in Abruzzo, il vernissage è stato animato da una suadente esibizione live del gruppo gospel napoletano Mighty Choir e le playlist dance di Andrew Ice dj, ma soprattutto dalla kermesse di premiazione dei migliori atleti nostrani, officiata da Adriana Petra, giovane e vivace conduttrice di Kiss Kiss Network.Clou della cerimenonia è stata l’assegnazione della Supercoppa alla diciassettenne Chiara Carolli dal team SAI Napoli, che è salita sul podio come migliore atleta della stagione scorsa, premiata assieme ad altri 170 sciatori che si son qualificati nelle diverse categorie e specialità.Riconoscimenti ufficiali anche per i sindaci di Castel di Sangro Angelo Caruso, di Roccaraso Francesco Donato, di Rivisondoli Roberto Ciampaglia e di Pescocostanzo Roberto Sciullo, per il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro Bonaventura Margadonna e per Ciro Sertorelli e Daniele Giallonardi di Pro Wolf organizzazione gare.Brindisi e plausi anche coi presidenti dei club, tra cui Stefano Ascanio, Roberta Cataldi, Stefano Romano, Andrea Buffardi, Stefano Buccafusca, Tonino Chiaverini, Luca Attanasio, Davide Cuccarollo e Carlo Cerbone. Premiati tra i master Francesco Acquaviva, Andrea Ballabio, Giuseppe Fiordiliso, Francesco D’Acunto, Massimo Ferraro, Stefano Mander, Micaela Falco. Tra i presenti anche Momina Condorelli, Carlo Briguori, Francesca De Grazia, Francesca Lonardi, Francesca Novario, Lia Faiella e Antonio Pennino.