Greg Rega e le Ebbanesis, doppio appuntamento al Post di via Coroglio

Venerdì 20 Settembre 2019, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra nel vivo il weekend al Post di via Coroglio, la location scelta da Drop, il gruppo di professionisti dell'intrattenimento composto da Pierluigi Scatola, Claudio Baldissara, Gianluca Sionne e Giuseppe Rutigliani, per i live della bella stagione. Si parte stasera con Greg Rega, reduce dal successo di “All together now”, accompagnato da Luca di Stefano; domani, sabato, ci si diverte con la musica e la comicità delle Ebbanesis.Questa sera direttamente dal palco di All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. che lo ha incoronato vincitore, Greg Rega: 32 anni, di Roccarainola, con una voce straordinaria che ha incantato pubblico e giurati e che lo ha reso protagonisti durante i live di Noemi come “back vocalist”. Greg Rega, che sta lavorando al primo album in uscita nel 2020, porta, a due passi dal mare, mood napoletano e sonorità funk per un live arricchito dallo special guest Luca di Stefano, terzo classificato allo show Mediaset.Domani, sabato 21, a calcare la scena al Post saranno Viviana Cangiano e Serena Pisa, meglio conosciute come Ebbanesis che a giugno hanno spento la prima candelina del loro album “SerenVivity”, prodotto da Vagabundos. Uno spettacolo-concerto che alla passione pura per la musica unisce piacevoli siparietti umoristici che esaltano le loro doti attoriali, nell’alternanza tra brani della canzone popolare italiana e quelli della canzone napoletana. Due voci e una chitarra che restituiscono un concerto di classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O sole mio, e tanti altri tutti rivisitati, ma anche brani di respiro internazionale adattati dalle Ebbanesis e tradotti in napoletano. Ultimo, in ordine di tempo, il successo mediatico di Bohemian Rhapsody dei Queen che ha registrato sul web oltre 2 milioni di visualizzazioni.