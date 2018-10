Howe, a Volla unica data in Campania per il virtuoso della chitarra

Martedì 9 Ottobre 2018, 11:32

Già calcato da altri virtuosi delle sei corde come Alex Masi, Daniele Gottardo Carl Verheyen, stasera il palco del teatro Maria Aprea di Volla ospiterà nell’unica data in Campania uno dei più importanti chitarristi al mondo della scena rock-fusion: Greg Howe. Noto al grande pubblico per le collaborazioni con Michael Jackson, Enrique Iglesias, Justin Timberlake ed ‘N Sync, Howe, che mescolando l’energia del rock con un fraseggio di impronta jazzistica ha innovato i canoni della chitarra moderna, vanta un’intensa carriera da solista iniziata nel 1988 con il disco che porta il suo nome. Ad accompagnarlo nel tour europeo che segue l’ultimo disco, “Wheelhouse”, il bassista Ernest Tibbs e il batterista Gianluca Palmieri che, nato a Torre del Greco, vive da diversi anni a Los Angeles, dove insegna al prestigioso Musicians Instituire. Ad aprire il concerto del 9 ottobre sarà il power trio Ert 15, composto da Andrea Palazzo (chitarra), Corrado Calignano (basso) e Davide Ferrante (batteria), che sta promuovendo l’album di recente uscita, “7”, e il chitarrista Francesco Egollino. Teatro Maria Aprea, Piazzale Vanvitelli 15, Volla, ore 21. Info e prenotazioni: www.accademiagiuseppeverdi.it