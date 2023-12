I bambini d’Africa nello show solidale di Franco Testa

Apre con un omaggio alle donne, ‘E Femmene di Salemme, e poi in abito scuro e cilindro intona Vecchio Frack con lo spirito di Modugno e una platea di oltre 3000 persone che gremiscono il Palapartenope per l’immancabile, atteso e puntuale appuntamento che Franco Testa organizza da anni per raccogliere fondi e donazioni in favore di “Africa in Testa”, la sua associazione no profit che da Napoli raggiunge il Villaggio di San Francesco a Bunda in Tanzania.

Qualche sera fa uno spettacolo emozionante e pirotecnico, allegro e commovente, sagace e variopinto: one man band che conduce e anima la serata a metà tra varietà e talk show con spunti di karaoke, citazioni musicali da Battisti a Dalla e i classici napoletani come Reginella, Serenata a Pullecenella o Scugnizzi.

Con la complicità della neoconsorte Adele Gigante e la simpatica Jua, la loro meticcia sempre sul palco, sono trascorse oltre due ore con interventi e racconti da ricordare.

La piccola Eva, qui a Napoli per un percorso riabilitativo di un anno dopo un attacco di meningite acuta, ha cantato l’inno della Tanzania insieme alla sua mamma Maria, insieme a Suor Patrizia Coppola (coordinatrice delle attività nel Villaggio) e a sei giovani postulanti africane.

Poi Alessandro Totaro di Aktis Napoli ha introdotto quel mattatore di Amedeo Colella, che ha ipnotizzato la platea coi suoi monologhi napulegni dotti ed esilaranti.

A seguire il maestro Lino Cannavacciuolo ha accolto sul palco Luca Trapanese, assessore al welfare del comune di Napoli, ma ancor prima papà della dolce Alba, che ha adottato cinque anni fa promuovendo la disabilità e l’inclusione sociale e ispirando il film di Fabio Mollo “Nata per te” (poco tempo fa nelle sale italiane).

La vicepresidente di Africa in Testa Isabella Moccia e Fabio Fimiani, coordinatore del volontariato e dei crowdfunding, hanno infine raccontato e invitato tutti a un viaggio del cuore nei luoghi più reconditi del Continente Nero dove spesso abitano disagio e bisogno.

È lì che con una congrua comunità di volontari napoletani Testa ha ricreato un'oasi di protezione in un contesto assai difficile.

Una sorta di Neverland non solo ludica in cui ai bambini vengono garantite opportunità che altrimenti non troverebbero: un tetto, tre pasti al giorno, cure mediche, lezioni scolastiche, e soprattutto affetto e amore necessari per una crescita serena che possa ipotizzare concretamente un futuro dignitoso nella stessa terra d’origine.

Con lo show dell’altra sera e tante altre iniziative durante l’anno si punta ai nuovi obiettivi come la creazione di laboratori di formazione professionale (tra cui sartoria, falegnameria, informatica e altre scuole di mestiere) e l’allestimento di un poliambulatorio già in attività e con una prospettiva di crescita.