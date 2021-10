Ida Rendano: «Per i miei 30 anni di carriera rivivo i grandi successi con gli artisti partenopei»

L'artista partenopea Ida Rendano, all’inizio della sua carriera, ha avuto il piacere di poter duettare con grandi nomi della musica partenopea tra i quali il maestro Nino D’Angelo con il brano “La Solitudine”. Proprio questo è tra gli omaggi che l’artista riporta alla “luce” nel festeggiare i suo trenta anni di carriera, riarrangiato come tanti altri suoi successi.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Nino D'Angelo in cattedra al Suor Orsola Benincasa LA PELLICOLA «Io Giusy», al cinema un film sulla vita della... DOMENICA IN Nino d'Angelo e il racconto della depressione a Domenica In:...

«Ho cantato con grandi maestri della musica napoletana, Nino D’Angelo mi ha regalato questo duetto meraviglioso che porto nel mio cuore e che rientra tra le canzoni preferite dei miei fan di tutte le età. Sto preparando una serata evento perché finalmente possiamo esprimerci davanti al nostro pubblico» afferma Ida Rendano.



Ida Rendano è sempre stata una cantante interprete della musica napoletana, interpretando nel corso della sua carriera dai classici napoletani alle macchiette storiche napoletane e francesi senza mai perdere il suo sorriso e la sua “vis comica” che l’ha resa anche un’ottima attrice! A breve sarà in teatri in un ruolo inedito per una commedia che ci lascerà tutti in “suspence”.