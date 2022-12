«Il Natale tra Musica e Poesia» il concerto di Antonio Pompa-Baldi

Giovedì 22 dicembre alle ore 18,45 il concerto conclusivo della rassegna «Il Natale tra Musica e Poesia» vedrà esibirsi il pianista di fama mondiale Antonio Pompa-Baldi presso la Chiesa di Santa Teresa a Chiaia.

Pompa-Baldi premiato ai più importanti concorsi internazionali (Van Cliburn Marguerite Long, Cleveland) è docente alla Cleveland University of Music, una delle più prestigiosi istituzionali musicali degli Stati Uniti, ed è ospite dei più importanti teatri del mondo (Stati Uniti, Cina, Sud Africa, Sud America, Spagna, Francia). Il suo concerto dal titolo «La Natività come viaggio tra Inferno e Paradiso, tra popoli e tradizioni» proporrà brani bellissimi e di raro ascolto. In programma opere di Bach-Busoni, Castelnuovo-Tedesco, Respighi (trascrizione dello stesso Pompa-Baldi della sonata per violino e pianoforte) brano in prima esecuzione italiana e per finire opere di Roberto Piana, compositore sardo le cui opere sono eseguite nelle più importanti stagioni musicali. In particolare di Piana eseguirà in prima esecuzione mondiale la Fantasia «Dicembre 2022», ispirata ai più famosi temi natalizi del mondo, composta proprio per quest'occasione.