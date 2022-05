Il Real Orto Botanico come una foresta sonora: musica con la Comunità delle Orchestre Scarlatti

Torna, con la sua originale formula, la IV Edizione di “Orto Sonoro, un suono per ogni pianta” presso il Real Orto Botanico di Napoli. Protagonisti, domenica 5 giugno, i giovanissimi strumentisti dell'Orchestra Scarlatti Junior, cuore pulsante della Comunità delle Orchestre Scarlatti, e i musicisti amatoriali di ogni età della Scarlatti per Tutti, che a partire dalle 17.30 daranno vita a vari gruppi musicali disseminati lungo i suggestivi percorsi e spazi del grande Orto Botanico di Napoli, trasformato in una sorta di ‘foresta sonora’ in cui i colori della natura dialogheranno con quelli della musica, un modo attuale di rivivere insieme il piacere della ‘Nachtmusik’, che nei secoli scorsi allietava corti e giardini d’Europa.

I vari itinerari sonori condurranno il pubblico davanti alla grande Serra, dove intorno alle 19 tutti gli strumentisti riuniti, diretti dai Maestri Gaetano Russo e Giuseppe Galiano, terranno un breve concerto sinfonico di chiusura. L’evento rientra nella rassegna “Concerti per Federico”, promossa dall’Università Federico II, progetto F2Cultura, e la Nuova Orchestra Scarlatti. Ingresso gratuito. Si segnala inoltre il Concerto “Dentro la Quaranta” dell’Orchestra Scarlatti Young, giovedì 9 giugno 2022 alle ore 19, a Napoli nel Cortile delle Statue dell’Università Federico II, in occasione della manifestazione “Buon compleanno Federico II 1224-2022”, per i 798 anni dalla nascita dell’Ateneo napoletano. Il Concerto, una ‘Scomposizione’ ed esecuzione della Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 di W. A. Mozart, a cura di Gaetano Russo, direttore Giuseppe Galiano, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione entro il 1 giugno al link https://forms.office.com/r/x3phR2wNmB.