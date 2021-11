Lucya, la cantautrice campana lancia il nuovo singolo in radio e negli store digitali

È uscito in tutti i digital store “Che cosa sei”, il nuovo singolo della cantautrice campana Lucia Allocca, in arte Lucya, un brano, già presente nelle classifiche indipendenti radio, che parla di un amore vero ma allo stesso tempo impossibile. Un colpo di fulmine tra un uomo ed una donna, entrambi consapevoli che si ameranno per sempre, ma non si apparterranno mai. Nel videoclip, per la regia di Maurizio Turchet, partecipano sia l’attrice emergente Diana Busoli, sia il noto modello partenopeo Luciano Punzo (Mister Italia 2017, Pechino Express nel 2020, Temptation Island 2021). La canzone, prodotta da Andrea Sibaud, porta la firma di Lucia Allocca, Maverick Di Presa e Francesco Di Biase, arrangiata da Pietro La Terza.

Lucia Allocca nasce a Marigliano, un piccolo paese alle porte di Napoli, il 20 Marzo 1985. La passione per la musica e l’amore per il canto non tardano a manifestarsi e nel 1995, infatti a soli 10 anni partecipa ad alcune tappe regionali dello Zecchino d’Oro. Lucia capisce subito che quello è il suo mondo ed inizia un lungo percorso musicale che prosegue da 36 anni ormai in due rette che viaggiano parallele: il canto e l’insegnamento. Ancor prima di completare gli studi infatti, nel 2005 Lucia si iscrive al suo primo corso di musica.

Nel 2008 consegue la laurea in lingue e successivamente si trasferisce prima a Londra e poi a Madrid, per allargare il proprio bagaglio culturale e artistico iniziando a far parte di gruppi musicali locali, approfondendo quindi lo studio della musica pop in lingua straniera.

Nel 2010 si iscrive al corso del maestro Fabio Lazzara ed è la svolta della sua carriera. L’anno dopo infatti si trasferisce a Roma, dove tutt’ora vive, per seguire i corsi a tempo pieno. Nel 2012 un contratto con la Msc crociere le permette di essere ingaggiata come cantante del gruppo teatrale dello spettacolo, esibendosi anche in lingue straniere. Terminata quell’esperienza riprende a studiare canto e nel 2016 arriva il momento di “Tocca a noi”, il suo primo inedito. Seguono poi nel 2017 “Lasciami Libera” e nel 2019 il singolo “Nevada”. Nel 2017 frequenta il master in vocolologia artistica del dottor Franco Fussi, presso l’università di Bologna, dove approfondisce numerose tecniche di insegnamento del canto e dove apprende la relazione che esiste tra voce e corpo. Voce e postura sono un connubio perfetto.

La tesi presentata tratta di come cambia il metodo di insegnamento del canto a seconda delle diverse lingue. Ogni lingua ha dei propri suoni. Nel 2018 in qualità di docente, ha sostenuto la masterclass Voice Performing Arts presso la facoltà di Musica de Holy Spirit University of Kaslik- Libano, in collaborazione con il dottor Gianluca Gucciardo, foniatra e presidente in Italia del Ceimars, medicina delle arti. Numerose sono le sue presenze presso il convegno de “La voce Artistica”. Da tre edizioni fa parte della giuria del talent di canale 5 “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker.