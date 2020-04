Insiemecontroilcoronavirus, ​Pasquetta solidale con raccolta fondi per gli ospedali Cotugno e Pascale

Dalla terrazza dell’Hotel Mediterraneo Sorrento, lunedì 13 aprile, dalle 18 alle 20, sarà trasmessa, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Radio Yacht e sul sito www.radioyacht.com, una Pasquetta solidale con raccolta fondi per gli ospedali Cotugno e Pascale.



Il tramonto della terrazza dell’hotel, con panoramica sul Golfo di Napoli, sarà lo sfondo per quattro dj set evocativi e ispirati all’estate. Un’esplosione di emozioni con i dj Roberto Barone (NapoIi, dalle 18 alle 18.30), Lupo Dimare (Sorrento, dalle 18.30 alle 19), Alaia & Gallo (Napoli, dalle 19 alle 19.30) e Sonidy (Londra, dalle 19 alle 20), che, ognuno dalla propria abitazione e dalla propria città, comparirà in video, proponendo una sequenza musicale in nome della solidarietà.



#Insiemecontroilcoronavirus è un evento organizzato da Lunare Project, Radio Yacht, Bangevents, DnZ DJ Agency, Corso 22 Milano, #361Agency. Durante la diretta sarà possibile sostenere la causa, donando su www.gofundme.com/f/pasquetta-solidale. © RIPRODUZIONE RISERVATA