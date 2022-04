Ischia, ai Giardini la Mortella la Pasqua è in musica con le opere di Walton

Il lungo week end pasquale, primo appuntamento di richiamo turistico «senza frontiere» per la stagione 2022, sarà scandito dalla musica identitaria che celebra il legame culturale tra l’isola verde e il Regno Unito, grazie alle iniziative dei Giardini la Mortella.

Il programma promosso dalla Fondazione Walton prevede infatti un imperdibile recital che vedrà protagonista il chitarrista inglese George Tarlton. Nel doppio concerto, in calendario sabato 16 e domenica 17 aprile – con inizio alle ore 17.00 nella suggestiva Recital Hall della Mortella - saranno eseguite le celebri «Bagatelle» di William Walton per chitarra, unanimemente considerate dai critici internazionali tra le più importanti composizioni scritte per questo strumento.

Nel frattempo per ammirare le splendide fioriture di primavera, per il lunedì di Pasquetta è stata organizzata una apertura straordinaria del giardino con orario 9-19.

Info: www.lamortella.org