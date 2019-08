Ischia, da domani «Piano & Jazz» con Arbore tra gli ospiti

ne ll’auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno, la dodicesima edizione della rassegna

Martedì 27 Agosto 2019, 14:27

Prende il via domani sera alle 21.30, con il concerto di Danilo Rea e Paolo Fresu,«Piano & Jazz» organizzata dall’Ischia International Jazz Academy con la consulenza di Carlo Pagnotta, fondatore di Umbria Jazz, e la presenza amichevole di Renzo Arbore. Dopo il ritorno di due dei più grandi talenti della scena jazz nazionale, il pianoforte di Rea e la tromba di Fresu, per giovedì ci sarà poi in programma una altro appuntamento da non perdere: con la scenografia creata ad hoc da Bruno Garofalo, si esibiranno infatti Fabio Concato, tra i più autorevoli protagonisti della canzone d’autore, e il Paolo Di Sabatino Trio. Per venerdì 30 agosto è invece atteso a Ischia Stefano Bollani con il suo «Napoli Trip»: sull’isola che gli ha ispirato un brano, «Il gabbiano ischitano», e alla quale resta sentimentalmente legato, l’istrionico musicista proporrà il suo mosaico di nuovi brani e reinterpretazioni, sull'onda di una creatività ormai emblematica, della musica napoletana del passato. Ad accompagnare le interpretazioni di Bollani il sax di Daniele Sepe, il clarinetto di Nico Gori e la batteria di Bernardo Guerra. Per il gran finale di sabato 31 agosto ci sarà Antonella Ruggiero: già cantante dei Matia Bazar, l’eclettica cantautrice – capace di passare dal registro pop a quello lirico, dal jazz alla musica sacra – si presenta all’auditorium Carriero con un quartetto, accompagnata da Lino Pariota (Tastiere, Voce), Fabrizio Buongiorno (Basso), Livio Lamonea (Chitarra) e Claudio Romano (Batteria). Il concerto, il cui inizio è previsto alle 22.30, sarà preceduto dalla proiezione in diretta della partita di serie A Juventus-Napoli.