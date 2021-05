Ischia, riapre la Mortella con un concerto dedicato al principe Filippo di Edimburgo

Dalle 9 di domani i Giardini la Mortella a Forio d'Ischia accoglieranno i primi visitatori della nuova stagione che sarà scandita non solo dalle tradizionali visite nelle giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica (dalle ore 9 alle 19), ma anche dagli appuntamenti con la grande musica dal vivo durante il weekend. Con la riapertura del giardino, nei pomeriggi di sabato e domenica – sempre alle ore 17 - riprenderà infatti anche l’attività concertistica di musica da camera, diretta da Lina Tufano.

E c'è già grande attesa per il concerto inaugurale degli Incontri Musicali di Primavera in programma per sabato (ore 17), che sarà dedicato alla memoria di sua altezza reale il principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta, recentemente scomparso.

Ad aprire la lunga kermesse con questo evento connotato da suggestioni speciali sarà il Trio Chagall, violino, violoncello e pianoforte. Fondato nel 2013 dal violinista Edoardo Grieco, dal violoncellista Francesco Massimino e dal pianista Lorenzo Nguyen presso il Conservatorio di Torino, il trio - che rende omaggio al celebre pittore - si sta affermando nel panorama musicale grazie a numerose vittorie in grandi concorsi internazionali. Attualmente si sta perfezionando presso l’accademia per archi Walter Stauffer di Cremona e con l'Altenberg Trio Wien. Si esibiranno affrontando alcuni tra i capolavori scritti per quella formazione, spaziando dal classicismo di Beethoven al romanticismo di Brahms fino ad arrivare al Novecento di Schostakovitsch.

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 i concerti proseguiranno fino alla fine del mese di luglio, in un susseguirsi di giovani musicisti che provengono da prestigiose scuole di musica italiane ed estere, quali l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Fondazione Stauffer di Cremona, la Scuola di Musica di Fiesole, il Windsor festival International String Competition (UK) e tante altre istituzioni con le quali la Fondazione Walton collabora ormai da molti anni.

«La Fondazione, nella difficile situazione che tutto il mondo sta attraversando, si è impegnata – spiega la presidente, Alessandra Vinciguerra - a garantire lo svolgimento delle stagioni concertistiche dal vivo, per consentire ai giovani di tornare al contatto con il pubblico e ricreare quella emozione insostituibile di ritrovarsi intorno a un palcoscenico per condividere la magia della musica».

Per assistere ai concerti anche quest’anno in ottemperanza alla normativa per il contenimento del virus Covid-19, i posti disponibili sono in numero ridotto ed è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.lamortella.org

È inoltre obbligatorio per il pubblico indossare la mascherina per tutta la durata del concerto e si raccomanda di presentarsi in tempo utile (almeno 40 minuti prima) per espletare le formalità richieste dalla normativa. Per ritirare i biglietti è obbligatorio fornire i dati identificativi personali. Il registro delle presenze verrà mantenuto per 14 giorni ed all’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea, come previsto dalla legge vigente.