«Malagente»: la nuova canzone di Pietra Montecorvino e Ivan Granatino, per la prima volta insieme

Da oggi su tutte le piattaforme digitali arriva «Malagente» (etichetta “Napule Allucca”/Believe Digital), un singolo in cui la potente e graffiante voce di Pietra Montecorvino incontra, per la prima volta, quella dell’eclettico Ivan Granatino, con la produzione artistica di Massimo D’Ambra, che cura anche le programmazioni del brano.

«Malagente» è un racconto di vita, di scelte giuste e sbagliate, che indirizzano le giornate; delle difficoltà che si hanno a sollevarsi da un contesto che ti schiaccia a terra, ti affonda sotto le opportunità che non ti sono concesse perché sei nato in una certa strada, e non in un’altra. Scritta da Pietra Montecorvino, Giovanni Granatino, Giuseppe Donniacuo, Sergio Viola e composta da Pietra Montecorvino e Alfredo del Grosso, è curata, nella produzione esecutiva, da Malamusik e, alle voci di Montecorvino e Granatino, si uniscono i cori di Laura Cuomo.

Pietra Montecorvino : «Quando Massimo D’Ambra mi ha proposto la collaborazione con Ivan Granatino l’idea mi ha subito preso. Il brano si è arricchito di verità e la dimensione che abbiamo raggiunto noi due, Pietra e Ivan, è nuova e unica».

Ivan Granatino, : «Lavorare con Pietra è stata un’esperienza forte che ha arricchito sicuramente la mia anima, ma anche la mia arte. Da un’artista come lei si può solo che respirare passione».