James Senese torna in tour: ecco le date dei prossimi concerti

James Senese annuncia le prime date del suo nuovo tour. Un 2023 speciale per l'artista napoletano dato che è sia l’anno nel quale ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione del suo primo album da solista “James Senese” (1983 – Polydor) che quello nel quale pubblicherà, la prossima primavera, il nuovo album di inediti.

In questo tour il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dal vivo in anteprima proprio i brani del prossimo lavoro.

Senese sarà di scena il 25 febbraio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 2 marzo a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio, il 25 marzo al teatro Comunale di Acquaviva, in provincia di Bari (data soldout) per poi terminare con un doppio appuntamento in Sicilia il 1 aprile a Palermo al Teatro Golede e il 2 aprile a Catania al Teatro Abc.

In più di mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane.

Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce.

L’energia e la rabbia del suo sax, e della sua voce, contraddistinguono le sue performance live, fatte di coraggio e determinazione: quella di un “Nero a metà”.



La sua forza e coerenza artistica lo hanno trasformato in un’icona, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.